В Бресте задержан противник аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк

В Бресте задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Дмитрий Бекалюк. Фото belsat.eu

7 апреля Бекалюка вызвали в Ленинский РОВД Бреста для дачи объяснений по поводу того, раздавала ли другая активистка — Татьяна Фесикова 31 марта в Бресте на площади Ленина собравшимся там противникам строительства аккумуляторного завода надувные шары.

Кисляк напомнил, что в этот день на площадь пришло более 250 местных жителей, протестующих против строительства предприятия. После встречи на площади они с желтыми надувными шарами, на которых было написано «Жить» и изображены смайлики, прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до перекрестка с проспектом Машерова, где постояли некоторое время, поговорили и разошлись.

«Бекалюк пришел сегодня в райотдел милиции в 15:00. Около 17:30 позвонил жене и сообщил, что его задержали. Мобильный телефон с собой активист не брал, — рассказал правозащитник. — Задержание Бекалюка — продолжение репрессий в отношении противников аккумуляторного завода под Брестом, чтобы подавить общественную кампанию против этого предприятия».

Вечером 5 апреля сотрудники Ленинского РОВД Бреста хотели задержать по месту жительства Татьяну Фесикову. Активистке стало плохо, и вызванная скорая помощь увезла ее. Фесикову госпитализировали в Брестскую областную больницу в кардиологическое отделение.