Из ИВС освобожден противник строительства аккумуляторного завода Денис Мазько
Противник строительства аккумуляторного завода под Брестом Денис Мазько освобожден из изолятора временного содержания Ленинского РОВД Бреста.
Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, его освободили 7 апреля в 19:00.
Денис Мазько был задержан в ночь на 5 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении его отца — Моисея Мазько. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). 2 апреля в автомобиле «Фольксваген Пассат», которым управлял Моисей Мазько, был обнаружен пакет с патронами, брикетом неустановленного вещества и предметом, похожим на запал взрывного устройства.
«Денис заявляет, что не имеет никакого отношения к этим предметам, — сказал правозащитник. — Считаю, этот пакет специально подбросили, чтобы дискредитировать мирный протест против аккумуляторного завода. Тот, кто сделал это, хочет выставить нас перед страной террористами».
Как сообщалось ранее, задержанный 3 апреля Моисей Мазько был освобожден из ИВС 6 апреля в первом часу ночи.
«Власти не хотят, чтобы противники строительства аккумуляторного завода были на свободе в полном составе. Одного освободили — другого задержали. Сегодня был задержан один из лидеров этого протеста Дмитрий Бекалюк. Вечером 5 апреля сотрудники Брестского РОВД и Ленинского РОВД Бреста хотели задержать активистку Татьяну Фесикову, но ей стало плохо, и скорая помощь увезла ее в больницу», — отметил Кисляк.