Северинца, Статкевича и других задержанных «за Куропаты» будут судить 8 апреля

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8 апреля должны состояться суды над задержанными защитниками Куропат.

Сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца должны судить в суде Минского района, сообщила в «Фейсбуке» его жена Ольга Северинец.


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Павел Северинец был задержан 5 апреля в Куропатах. В тот же день во время вечерней молитвы в урочище милиция задержала активистку Ольгу Николайчик. 6 апреля стало известно о задержании активиста инициативы «Европейская Беларусь» Максима Винярского.

7 апреля около полудня возле своего дома был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич, который призывал людей собраться на воскресную молитву за Куропаты на площади Свободы.

Все задержанные находятся в ИВС.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты Персона: Павел Северинец Ольга Северинец Николай Статкевич Ольга Николайчик Максим Винярский

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