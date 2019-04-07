Северинца, Статкевича и других задержанных «за Куропаты» будут судить 8 апреля

8 апреля должны состояться суды над задержанными защитниками Куропат.

Сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца должны судить в суде Минского района, сообщила в «Фейсбуке» его жена Ольга Северинец.

Павел Северинец был задержан 5 апреля в Куропатах. В тот же день во время вечерней молитвы в урочище милиция задержала активистку Ольгу Николайчик. 6 апреля стало известно о задержании активиста инициативы «Европейская Беларусь» Максима Винярского.

7 апреля около полудня возле своего дома был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич, который призывал людей собраться на воскресную молитву за Куропаты на площади Свободы.

Все задержанные находятся в ИВС.