В понедельник воздух прогреется до +19°С

В понедельник, восьмого апреля, в Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, лишь в северных районах пройдут небольшие дожди.

Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый.

Максимально воздух днем прогреется до +12..+17°С (а по юго-востоку до +19°С).

В столице осадков не ожидается. Столбик термометра покажет следующие значения: