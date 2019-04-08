В понедельник воздух прогреется до +19°С
В понедельник, восьмого апреля, в Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
По прогнозам синоптиков, лишь в северных районах пройдут небольшие дожди.
Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый.
Максимально воздух днем прогреется до +12..+17°С (а по юго-востоку до +19°С).
В столице осадков не ожидается. Столбик термометра покажет следующие значения:
- утром +2..+4°С;
- днем +13..+15°С;
- вечером +8..+10°С.