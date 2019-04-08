В понедельник воздух прогреется до +19°С

/ Общество
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В понедельник, восьмого апреля, в Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, лишь в северных районах пройдут небольшие дожди.

Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый.

Максимально воздух днем прогреется до +12..+17°С (а по юго-востоку до +19°С).

В столице осадков не ожидается. Столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром +2..+4°С;
  • днем +13..+15°С;
  • вечером +8..+10°С.
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Тэги: погода

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