Транспортный коллапс на границе – в очереди стоит более 1600 фур
Транспортный коллапс на белорусской границе продолжается – огромное количество большегрузных автомобилей ждет свою очередь на выезд из Беларуси в страны Евросоюза.
Больше всего фур скопилось на литовском направлении. Здесь в «колейке» стоит более 1100 грузовиков:
- «Каменный Лог» – более 420;
- «Привалка» – более 250;
- «Котловка» – более 230;
- «Бенякони» – более 200.
Более 350 фур не может выехать в Латвию:
- «Григоровщина» – более 230;
- «Урбаны» – более 120.
На польском направлении практически штиль – всего 150 большегрузов:
- «Брузги» – более 130;
- «Берестовица» – более 20.