Транспортный коллапс на границе – в очереди стоит более 1600 фур

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Транспортный коллапс на белорусской границе продолжается – огромное количество большегрузных автомобилей ждет свою очередь на выезд из Беларуси в страны Евросоюза.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Больше всего фур скопилось на литовском направлении. Здесь в «колейке» стоит более 1100 грузовиков:

  • «Каменный Лог» – более 420;
  • «Привалка» – более 250;
  • «Котловка» – более 230;
  • «Бенякони» – более 200.

Более 350 фур не может выехать в Латвию:

  • «Григоровщина» – более 230;
  • «Урбаны» – более 120.

На польском направлении практически штиль – всего 150 большегрузов:

  • «Брузги» – более 130;
  • «Берестовица» – более 20.
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