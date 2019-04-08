Транспортный коллапс на границе – в очереди стоит более 1600 фур

Транспортный коллапс на белорусской границе продолжается – огромное количество большегрузных автомобилей ждет свою очередь на выезд из Беларуси в страны Евросоюза.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Больше всего фур скопилось на литовском направлении. Здесь в «колейке» стоит более 1100 грузовиков:

«Каменный Лог» – более 420;

«Привалка» – более 250;

«Котловка» – более 230;

«Бенякони» – более 200.

Более 350 фур не может выехать в Латвию:

«Григоровщина» – более 230;

«Урбаны» – более 120.

На польском направлении практически штиль – всего 150 большегрузов: