Белорусы поучаствуют в весенней сессии МВФ и Всемирного банка

Официальная делегация Беларуси примет участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая пройдет в Вашингтоне с 12 по 14 апреля.

По сведениям БелаПАН, в состав делегации войдут представители Министерства экономики, Министерства финансов и Национального банка. Предполагается, что ее возглавит министр экономики Дмитрий Крутой.

Также в Вашингтон направятся министр финансов Максим Ермолович и заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц.

Весенняя сессия МВФ и ВБ является базовой площадкой для диалога с руководством названных международных финансовых организаций.

Белорусские власти ранее проявляли интерес к новой кредитной программе с Международным валютным фондом, а также к получению займа Всемирного банка на цели развития.

Переговоры Беларуси с МВФ в середине 2017 года были поставлены на паузу. Власти и эксперты фонда заявили, что расходятся в понимании скорости реформ, которые необходимо реализовать в стране.

В свою очередь, Всемирный банк в 2018 году заявил, что возможность предоставления займа на цели развития может быть рассмотрена в случае, если в Беларуси «будет принято политическое решение об осуществлении программы с МВФ».

«Переговоры Беларуси с МВФ в последние годы то активизировались, то затухали. Когда деньги белорусской стороне не очень нужны, возникала пауза, а сейчас потребность в финансовых ресурсах вновь растет — переговоры могут активизироваться», — предположил в комментарии БелаПАН директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

В феврале нынешнего года на расширенном заседании Минфина говорилось о том, что на ближайшие годы приходится «напряженный график платежей» по госдолгу. В 2019 году они составят 3,5 млрд долларов, в 2020-м — 3,9 млрд, в 2021-м — 3,7 млрд.

Шансы привлечь кредит МВФ для рефинансирования госдолга у Беларуси существуют, полагает Сабодин. «По долгам Беларусь всегда платит. Поэтому шансы договориться с МВФ о новой кредитной программе существуют», — считает он.

Старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук предполагает, что МВФ будет настаивать на реструктуризации и повышении эффективности госсектора в Беларуси.

«Если белорусская сторона готова будет последовательно выполнять конкретные шаги в этом направлении, то шансы договориться с МВФ существуют», — сказал Крук.

По его словам, Минск уже давно выражает готовность выполнять рекомендации МВФ. «Ключевой вопрос в том, какое решение по этой теме будет принято на политическом уровне. Мы видели, что ухудшение экономической ситуации в стране отнюдь не означает, что в Беларуси появится политическая готовность реформировать госсектор», — подчеркнул Крук.