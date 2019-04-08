БЖД оборудовала Wi-Fi все поезда городских линий

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Завершены работы по организации доступа к сети интернет в шести составах электропоездов городских линий, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

Иллюстрация pixabay.com

Теперь бесплатно подключиться к интернету с использованием технологии Wi-Fi можно во всех поездах городских линий, которые курсируют по маршрутам Минск—Руденск, Минск—Смолевичи и Минск—Заславль.

Для подключения к сети интернет по технологии Wi-Fi необходимо пройти регистрацию. Код доступа пассажиры получат с помощью SMS на номер мобильного телефона.

Воспользоваться бесплатным Wi-Fi могут абоненты всех белорусских мобильных операторов, а также приезжие, чьи мобильные телефоны находятся в роуминге.
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