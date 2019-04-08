Власть определилась, как будет спасать отстающие регионы

Количество отстающих регионов в Беларуси к 2020 году планируется сократить до 20. Это предусматривает план индустриализации отстающих регионов, сообщает Министерство экономики.

Как напоминает ведомство, правительством в феврале этого года утверждено положение о порядке отнесения административно-территориальных единиц к территориям, отстающим по уровню социально-экономического развития.

«С учетом его подходов проведен отбор и определен перечень, включающий 31 отстающий район. По этому кругу в целях сокращения разрыва по уровню и качеству жизни населения сформирован план индустриализации отстающих регионов», — сообщает Министерство экономики.

Документ предусматривает реализацию инвестиционных проектов и предложений в производственной сфере по двум направлениям: модернизация и реконструкция действующих предприятий, а также «создание новых производств на основе использования конкурентных преимуществ, накопленных компетенций и потенциала регионов».

«В результате реализации плана к 2020 году ожидается выход 11 районов из числа отстающих и сокращение разрыва в остальных отстающих районах, в том числе пяти районов практически приблизятся к выходу из группы», — говорится в сообщении Минэкономики.

Напомним, правительство ранее поручило Министерству экономики в 2019 и 2020 годах проводить анализ уровня развития регионов на основании установленных критериев и ежегодно до 15 ноября представлять в правительство согласованный с облисполкомами перечень территорий, отстающих по уровню социально-экономического развития.

По мнению экспертов, универсальных рецептов спасения отстающих районов быть не может.

«В те районы, где сохраняется экономически активное население, можно пытаться приглашать инвесторов. Депрессивным районам, откуда большая часть трудоспособного населения уехала, крайне сложно будет помочь», — отметила в комментарии БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.