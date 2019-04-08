Лукашенко: Минск стал одной из самых значимых площадок в Восточной Европе

Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2019».

«Благодаря этим ежегодным встречам Минск стал одной из самых значимых площадок в Восточной Европе для презентации новейших достижений в сфере информационно-коммуникационных технологий», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как отметил глава государства, десятки компаний из разных стран именно в белорусской столице представляют прогрессивные разработки в области искусственного интеллекта, интернета, облачных технологий, дополненной реальности, мобильной связи.

«Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики, что позволило ей стать «цифровым мостом» между странами ЕС, Евразийского экономического союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отечественный Парк высоких технологий постоянно прирастает новыми резидентами, а молодежь все чаще связывает свое будущее с IT-сферой», — обратил внимание Лукашенко.

Он убежден, что обмен передовым опытом на форуме «ТИБО-2019» будет содействовать развитию инновационных технологий в Беларуси и за ее пределами.

XXVI Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО» пройдет с 8 по 12 апреля в спорткмлексе «Минск-Арена» на проспекте Победителей. Организатором мероприятия традиционно выступает Министерство связи и информатизации Беларуси совместно с ЗАО «Техника и коммуникации». В выставке примут участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 16 стран.