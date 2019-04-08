Лукашенко предоставил льготы некоторым гражданам по ЖКХ

На общественное обсуждение вынесен проект указа «Об оказании гражданам финансовой поддержки при осуществлении электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления», сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Организатор общественного обсуждения — Министерство энергетики.

Проектом указа определено, что «финансирование строительства ответвлений от линий электропередачи, находящихся на балансе энергоснабжающей организации, до вводного устройства дома (при необходимости) и внутридомовых систем электроснабжения, приобретения электроэнергетического оборудования для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления эксплуатируемого жилищного фонда производится за счет средств граждан, которым принадлежат на праве собственности жилые помещения эксплуатируемого жилищного фонда».

Предусматривается, что гражданам, состоящим на учете нуждающихся в финансовой поддержке при электроснабжении эксплуатируемого жилищного фонда, оказывается финансовая поддержка в размере 20% от стоимости выполненных работ и приобретенного оборудования, но не более 40 базовых величин, установленных в соответствии с законодательством на дату принятия местным исполнительным и распорядительным органом, администрацией района Минска решения об ее оказании. Финансирование расходов по оказанию финансовой поддержки при электроснабжении эксплуатируемого жилищного фонда граждан осуществляется за счет средств местных бюджетов.

По оценке ГПО «Белэнерго», ориентировочные затраты гражданина на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда составят порядка 5 тыс. рублей.

«Белэнерго» прогнозирует, что количество эксплуатируемых жилых домов, которые будут переведены на электроснабжение в целях отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, составит порядка 500 в 2020 году, 1.000 — в 2021 и 2022 годах. Таким образом, принятие указа приведет к увеличению расходов местных бюджетов в связи с оказанием финансовой поддержки гражданам при электроснабжении эксплуатируемого жилищного фонда в сумме 500 тыс. рублей в 2020 году, 1 млн рублей в 2021 и 2022 годах.

«Принятие указа «Об оказании гражданам финансовой поддержки при осуществлении электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления» позволит стимулировать граждан к переходу на использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения жилых домов, а также пищеприготовления, и обеспечить комфортные условия их для проживания», — отмечается в обосновании проекта.