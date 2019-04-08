Аналитики ЕАБР считают, что рост ВВП Беларуси в среднесрочном периоде составит не более 2%

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В среднесрочном периоде при отсутствии дополнительного стимулирования ВВП Беларуси будет увеличиваться на 1,5-2% ежегодно. Такая оценка содержится в макроэкономическом обзоре по Беларуси, подготовленном Дирекцией по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР).

В обзоре отмечается, что в прошлом году экономика Беларуси завершила восстановление после спада 2015-2016 годов.

В 2018 году в Беларуси отмечены максимальные темпы экономического роста с 2011 года, носившие восстановительный характер. Экономический рост поддерживался увеличением потребительской и инвестиционной активности на фоне расширения кредитования, роста доходов населения и улучшения экономических настроений реального сектора.

Однако темпы экономического роста в течение 2018 года постепенно замедлялись по мере снижения стимулирующего влияния монетарных условий и исчерпания эффекта низкой базы.

В 2018 году профицит республиканского бюджета значительно расширился за счет влияния временных факторов: роста сырьевых цен и высоких восстановительных темпов экономики.

В среднесрочном периоде авторы обзора прогнозируют девальвацию белорусского рубля умеренными темпами на фоне более высокой инфляции в Беларуси по сравнению со странами — основными торговыми партнерами.

На фоне большего ускорения инфляция в начале текущего года и сохранения опережающего производительность труда роста заработной платы прогноз инфляции на 2019 год пересмотрен в сторону повышения — с, 5,1% до 5,7% по итогам года.

По мнению авторов обзора, поддержание процентных ставок в экономике вблизи нейтральных уровней позволит не допустить значительного отклонения инфляции от целевого ориентира.
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