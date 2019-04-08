Статкевич, скорее всего, находится в ИВС на Окрестина

Оппозиционный политик, сопредседатель Белорусского национального конгресса (не зарегистрирован в Беларуси) Николай Статкевич, судя по всему, находится в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Как сообщила БелаПАН жена Статкевича Марина Адамович, утром 8 апреля в ИВС у нее приняли передачу для мужа.

Статкевич был задержан 7 апреля примерно в 11.30 на выходе из своего дома. Он направлялся на инициированный им молебен за Куропаты у Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы. Молебен состоялся, в нем приняли участие около 200 человек.

Сейчас Марина Адамович находится в суде Центрального района Минска, куда могут доставить Статкевича.

Получить официальную информацию о задержании Статкевича в правоохранительных органах пока не удалось.