БГК расстался с испанским тренером Маноло Каденасом

Лидер белорусского клубного мужского гандбола БГК имени Мешкова прекратил сотрудничество с испанским тренером Маноло Каденасом.

Фото bgk-meshkova.com

Уже бывший главный тренер БГК решил сосредоточиться на работе со сборной Аргентиной. До конца сезона тренировать брестский клуб будет другой испанский специалист Рауль Алонсо, работавший в этом сезоне ассистентом Каденаса.

Каденас проработал с БГК менее года. Главным тренером он был назначен в июле 2018 года вместо украинского специалиста Сергея Бебешко.