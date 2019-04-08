БГК расстался с испанским тренером Маноло Каденасом

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Лидер белорусского клубного мужского гандбола БГК имени Мешкова прекратил сотрудничество с испанским тренером Маноло Каденасом.

Фото bgk-meshkova.com

Уже бывший главный тренер БГК решил сосредоточиться на работе со сборной Аргентиной. До конца сезона тренировать брестский клуб будет другой испанский специалист Рауль Алонсо, работавший в этом сезоне ассистентом Каденаса.

Каденас проработал с БГК менее года. Главным тренером он был назначен в июле 2018 года вместо украинского специалиста Сергея Бебешко.
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Тэги: БГК Персона: Маноло Каденас Рауль Алонсо Сергей Бебешко

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