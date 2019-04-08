Подана заявка на проведение «Чернобыльского шляха» 26 апреля

Оргкомитет «Чернобыльского шляха» 8 апреля подал в Мингорисполком заявку на проведение шествия 26 апреля, в 33-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

По его словам, заявку подали член Партии БНФ Дмитрий Касперович, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова и активист движения солидарности «Разам» Геннадий Дроздов.

В этом году организацией «Чернобыльского шляха» занимается восемь политических и общественных структур. Помимо упомянутых Партии БНФ, движения «Разам» и БХД, в оргкомитет входят партия «Зеленые», движение «За Свабоду», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и экологическая организация «Экодом».

Согласно заявке, запланирован сбор на площадке около президиума Академии наук, а затем шествие по улице Сурганова до памятника жертвам Чернобыля около храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» в парке Дружбы народов.

По словам зампредседателя партии «Зеленые», акция «Чернобыльский шлях» в этом году проводится, чтобы «почтить память ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и пострадавших, а также выразить протест против строительства Белорусской АЭС».

«Если говорить о теме независимости Беларуси, которая сейчас становится актуальной, то как раз атомная станция может быть угрозой энергетической независимости страны, — пояснил он. — Также в связи с недавними событиями мы хотим, чтобы люди выразили свою позицию еще и по теме Куропат. В Беларуси две большие беды — Чернобыль и проблема Куропат. В моральном плане они связаны между собой».

Политик подчеркнул, что оргкомитет «Чернобыльского шляха» не видит никаких препятствий, которые бы могли послужить основанием для отказа на проведение шествия. «Мы ждем реакцию Мингорисполкома и надеемся на положительный результат в плане проведения традиционного «Чернобыльского шляха». <…> Однако в случае если заявку отклонят, оргкомитет принял решение по примеру Бреста и Светлогорска пойти кормить голубей на Октябрьской площади», — подытожил Кучук.