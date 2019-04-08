Силач Кирилл Шимко стал членом ЛДПБ

Известный белорусский силач Кирилл Шимко вступил в Либерально-демократическую партию.

Кирилл Шимко и заместитель председателя партии Олег Гайдукевич

В партии 41-летний Шимко будет помогать курировать молодежную политику и проекты партии, направленные на пропаганду здорового образа жизни и оздоровления нации, говорится в сообщении ЛДПБ.

На счету Кирилла Шимко несколько уникальных сольных и парных рекордов, в том числе зарегистрированных в Книге рекордов Гиннеса.

Шимко в первую очередь известен, как человек, умеющий сдвигать с места невероятные по тяжести предметы. На его счету железнодорожный состав, самолет Ил-76, танк Т-34 — эти тяжести Кирилл сдвигал вместе в Павлом Сорокой, а в одиночку Шимко протащил 55-тонный БелАЗ, семь сцепленных между собой микроавтобусов, танк Т-26, башенный кран, вертолет Ми-26 — самый большой в мире.

Еще один удивительный рекорд Кирилла — он смог удержать два самолета Як-52, которые разъезжались в разные стороны.