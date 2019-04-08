В Пинске двухлетний ребенок отравился бытовой химией

В Пинске двухлетний мальчик в тяжелом состоянии попал в больницу, после того, как выпил дезинфицирующее средство.

Инцидент произошел в субботу, 6 апреля. Мама отвела сына в туалет, а сама вышла в кухню. Через несколько минут женщина услышала кашель ребенка. Оказалось, что мальчик выпил некоторое количество дезинфицирующего средства, пластиковая бутылка с которым стояла на полу.