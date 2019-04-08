В Малоритском районе цистерна с молоком въехала в остановочный пункт

ДТП с участием молоковоза случилось 7 апреля в Малоритском районе.

Фото brest.mvd.gov.by

Около десяти часов утра на трассе Р17 у грузового автомобиля МАЗ на ходу отцепилась автоцистерна с молоком.

Цистерна выехала на полосу встречного движения, а затем врезалась в остановочный пункт общественного транспорта у деревни Замшаны.

На остановке в это время, к счастью, никого не было. 60-летний водитель молоковоза не пострадал.