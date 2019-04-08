Лукашенко считает, что за всеми международными конфликтами стоят «главные мировые игроки»

Беларусь проводит сбалансированную внешнюю политику и выступает категорическим противником возникновения и эскалации конфликтов в мире. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью турецкому информагентству «Анадолу».

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Сегодня создано напряжение совсем рядом у наших границ — в Украине. В Венесуэле вы знаете, что происходит. Дай бог, чтобы это не переросло в какой-то международный конфликт и столкновение. Вы видите, что происходит в Ливии, и это только начало. Вы видите и ощущаете уже как гражданин Турции, что происходит рядом с вами — в Сирии, Ираке, курдская проблема для вас очень важна», — отметил Лукашенко.

По его мнению, раз подобные конфликты возникают, значит, они кому-то нужны.

«Мой тезис подтверждает то, что эти конфликты возникают в странах с богатыми природными ресурсами, которые занимают важнейшее геополитическое положение на карте мира. Значит, кому-то нужны эти ресурсы, кто-то хочет влиять на те государства, которые занимают это географически и стратегически важное положение», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко считает, что за всем стоят «главные мировые игроки». «Что это за игроки, — вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно, другие занимаются риторикой (очень много кричат, но тем не менее подливают масла в огонь), третьи молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель. Прежде всего эту — разделяй и властвуй», — заявил официальный белорусский лидер.

По его словам, Беларусь заинтересована в том, «чтобы был мир и на западе, и на востоке».

«Мы от этого только выиграем, занимая пусть даже сложное географическое положение в мире. Поэтому мы занимаем здесь принципиальную позицию. Сегодня этот пожар в нескольких километрах от тебя, а завтра он перекинется на твою территорию, и тогда уже будет жарко», — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси дал интервью агентству «Анадолу» накануне своего визита с Турцию, который состоится в этом месяце.