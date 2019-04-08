Лукашенко по-прежнему уверен, что выиграет Порошенко

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Александр Лукашенко склонен думать, что президентские выборы в Украине выиграет Петр Порошенко. Об этом президент Беларуси заявил в интервью турецкому агентству «Анадолу».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Во второй тур президентских выборов в Украине вышли действующий глава государства Петр Порошенко и известный актер и шоумен Владимир Зеленский. Ранее Лукашенко предполагал, что именно эти кандидаты выйдут во второй тур, но победу в итоге одержит Порошенко.

Несмотря на то, что Зеленский набрал почти двое больше голосов, чем Порошенко, Лукашенко по-прежнему придерживается своей точки зрения.


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«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — заявил официальный белорусский лидер.

«Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом [Грузии], конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает всё для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать всё для того, чтобы народ поддержал его», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что за последние годы «украинцы такой тяжелый политический путь прошли». «Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа — свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать — значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.
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Тэги: выборы в Украине Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский Александр Лукашенко Петр Порошенко Михаил Саакашвили

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