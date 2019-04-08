Госпогранкомитет объяснил очереди грузовиков на выезд из Беларуси

В минувшие выходные в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза наблюдались большие очереди грузового транспорта на выезд. В некоторые моменты число ожидающего транспорта превышало тысячу единиц.

Как поясняет Госпогранкомитет Беларуси, на польском направлении образование очередей было вызвано ростом грузового транспорта в связи с началом трудовой недели. На прибалтийском участке — неритмичным функционированием пунктов пропуска соседних стран.

Так, на погранпереходе «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») возникли проблемы с техническими средствами таможенного контроля. В пункте пропуска «Лаворишкес» («Котловка») ремонтировали дорожное покрытие. В «Мядининкае» («Каменный Лог») не решен вопрос с укомплектованностью таможенных смен.

В связи со сложившейся ситуацией в белорусских пунктах пропуска оперативно увеличивается число сотрудников, в некоторых подразделениях оформление грузовиков осуществлялось сверх нормы. Однако возможности ускорения процесса сильно ограничены ритмичностью работы сопредельных пунктов пропуска, отмечает пресс-служба ГПК.