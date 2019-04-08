Суд отправил административное дело Нины Багинской на доработку

Административное дело активистки оппозиции Нины Багинской вернули на доработку в УВД Минского района для устранения недостатков. Такое решение принял судья Минского районного суда Алексей Кропачев.

Багинскую обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица. Ее задержали утром 5 апреля в Куропатах, где она выражала свое несогласие с действиями рабочих Боровлянского лесхоза, которые по приказу властей снесли 70 деревянных крестов, установленных общественными активистами летом прошлого года. Все это время 72-летняя Багинская провела в ИВС.

«Они не знают, что делать, потому что сами нарушают закон и Конституцию. Я имею право участвовать во всех мирных акциях», — так прокомментировала Багинская сегодняшнее решение суда.