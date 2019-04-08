Мининформ разрешил вещание православного музыкального телеканала

Министерство информации выдало разрешения на вещание четырем телевизионным каналам, включая «МузСоюз».

По сообщению пресс-службы ведомства, в эфире православного телеканала будут транслировать музыкальные клипы, записи концертов, передачи о музыке. «МузСоюз» начал вещание в России в апреле 2015 года.

Также в список попали международный телеканал о моде Fashion 4K, кулинарный телеканал Food Network и туристический телеканал о Сибири «Наша тема».