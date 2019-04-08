Пророссийский сепаратист добровольно сдался украинской полиции

/ Мир
Просмотров: 350

Мужчина в 2014 году служил на блокпосту в самопровозглашенной ДНР, а предыдущие пять лет укрывался от правоохранителей.

По сообщению пресс-службы полиции Донецкой области, обязанностью 42-летнего жителя Часового Яра был осмотр автомобилей и проверка водителей. Через полтора месяца после своего назначения наемник разочаровался в сепаратистах, покинул их ряды и начал вести скрытый образ жизни.

Если будет установлено, что во время пребывания в рядах т.н. ДНР подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины он будет освобожден от уголовной ответственности.

Сюжет: Война в Украине
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДНР ситуация на юго-востоке Украины

Другие материалы на эту тему:

Берлин назвал пять условий для разрешения конфликта в Украине

Берлин назвал пять условий для разрешения конфликта в Украине

«Если кто и подскажет Путину, как решить конфликт в Украине, то это Лукашенко»

«Если кто и подскажет Путину, как решить конфликт в Украине, то это Лукашенко»

Станет ли футбольный чемпионат мира в России горячим месяцем на Донбассе

Станет ли футбольный чемпионат мира в России горячим месяцем на Донбассе

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»