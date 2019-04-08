Пророссийский сепаратист добровольно сдался украинской полиции

Мужчина в 2014 году служил на блокпосту в самопровозглашенной ДНР, а предыдущие пять лет укрывался от правоохранителей.

По сообщению пресс-службы полиции Донецкой области, обязанностью 42-летнего жителя Часового Яра был осмотр автомобилей и проверка водителей. Через полтора месяца после своего назначения наемник разочаровался в сепаратистах, покинул их ряды и начал вести скрытый образ жизни.

Если будет установлено, что во время пребывания в рядах т.н. ДНР подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины он будет освобожден от уголовной ответственности.