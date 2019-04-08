В Афганистане убили 99 боевиков «Талибана»

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Военные начали спецоперацию в провинции Бадгис после того, как ее на прошлой неделе атаковали полтысячи талибов.

По информации пресс-службы Минобороны Афганистана, военные за двое суток ликвидировали 99 и ранили 35 боевиков движения «Талибан», изъяли или уничтожили большое количество оружия и боеприпасов.

Во время зачистки погибли восемь военнослужащих афганской национальной армии и четыре полицейских.

На прошлой неделе по меньшей мере 50 афганских военных были убиты или ранены во время боя в провинции Бадгис после того, как его штурмовали около 500 боевиков «Талибана».
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Тэги: Афганистан талибы исламисты

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