В Афганистане убили 99 боевиков «Талибана»
Военные начали спецоперацию в провинции Бадгис после того, как ее на прошлой неделе атаковали полтысячи талибов.
По информации пресс-службы Минобороны Афганистана, военные за двое суток ликвидировали 99 и ранили 35 боевиков движения «Талибан», изъяли или уничтожили большое количество оружия и боеприпасов.
Во время зачистки погибли восемь военнослужащих афганской национальной армии и четыре полицейских.
На прошлой неделе по меньшей мере 50 афганских военных были убиты или ранены во время боя в провинции Бадгис после того, как его штурмовали около 500 боевиков «Талибана».