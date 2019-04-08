В Афганистане убили 99 боевиков «Талибана»

Военные начали спецоперацию в провинции Бадгис после того, как ее на прошлой неделе атаковали полтысячи талибов.

The Ministry of Defense also said that 99 Taliban militants were killed and 35 others were wounded in Bala Murghab clashes. #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) 8 апреля 2019 г.

По информации пресс-службы Минобороны Афганистана, военные за двое суток ликвидировали 99 и ранили 35 боевиков движения «Талибан», изъяли или уничтожили большое количество оружия и боеприпасов.

Во время зачистки погибли восемь военнослужащих афганской национальной армии и четыре полицейских.

На прошлой неделе по меньшей мере 50 афганских военных были убиты или ранены во время боя в провинции Бадгис после того, как его штурмовали около 500 боевиков «Талибана».