Украинцы стали получать на 170 долларов больше за три года

Средняя заработная плата в Украине выросла с декабря 2015 года по декабрь 2018 года до 380 долларов.

Об этом сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает ukrinform.ua .

Чиновник добавил, что по состоянию на апрель 2019 года средняя зарплата в частном секторе составляет 431 долларов.

«Когда мы смотрим на реальную зарплату, то она с 2015 года до 2019-го выросла на 45,6%. Минимальная зарплата выросла с 50 долларов по состоянию на январь 2016 года до 150-ти в январе 2019 года», — сказал Кубив.