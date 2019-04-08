Украинцы стали получать на 170 долларов больше за три года

/ Мир
Просмотров: 347

Средняя заработная плата в Украине выросла с декабря 2015 года по декабрь 2018 года до 380 долларов.

Об этом сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает ukrinform.ua.

Чиновник добавил, что по состоянию на апрель 2019 года средняя зарплата в частном секторе составляет 431 долларов.

«Когда мы смотрим на реальную зарплату, то она с 2015 года до 2019-го выросла на 45,6%. Минимальная зарплата выросла с 50 долларов по состоянию на январь 2016 года до 150-ти в январе 2019 года», — сказал Кубив.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина средняя зарплата Персона: Степан Кубив

Другие материалы на эту тему:

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Не попиццот: какая на заводах зарплата

Не попиццот: какая на заводах зарплата

Средняя зарплата в Минске за месяц упала почти на 12%

Средняя зарплата в Минске за месяц упала почти на 12%

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки