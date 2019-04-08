Минским гимназистам угрожают за бело-красно-белый флаг

Чиновники начали травлю на учащихся гимназий № 41 и № 29, которые после успешного выступления на международной олимпиаде в Петербурге вышли на награждение с национальным флагом, а также на их родителей.

Источник: nn.by

В министерство вызвали преподавателей и устроили им разнос, сообщает NN.by . А родителям преподаватели и чиновники организовали настоящий телефонный «флешмоб» с требованием удалить фото и не давать комментарии прессе. Некоторым родителям сначала позвонили из министерства, потом директор гимназии, а потом классная.

Директор гимназии № 41 Марианна Скакун вводила детей в заблуждение, говоря, что «если будут продолжать — то ответственность вплоть до уголовной».

Одной из девочек, которая идет на золотую медаль, учителя пообещали, что «если еще раз, то не будет медали».

«Это не единственные наши способные ученики. Я каждому из них пожал руку. Что касается флага, они взрослые: сами принимают решение и отвечают за свои поступки. Я отвечаю только за учебу, поэтому я никого не наказывал и никому выговоров не выносил. То же касается и учителей: они ехали по приказу отдела образования Минского горисполкома, поэтому я не имею права выносить им выговоры», — рассказал директор гимназии № 29 Сергей Пшиков.