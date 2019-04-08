Минским гимназистам угрожают за бело-красно-белый флаг
Чиновники начали травлю на учащихся гимназий № 41 и № 29, которые после успешного выступления на международной олимпиаде в Петербурге вышли на награждение с национальным флагом, а также на их родителей.
В министерство вызвали преподавателей и устроили им разнос, сообщает
Директор гимназии № 41 Марианна Скакун вводила детей в заблуждение, говоря, что «если будут продолжать — то ответственность вплоть до уголовной».
Одной из девочек, которая идет на золотую медаль, учителя пообещали, что «если еще раз, то не будет медали».
«Это не единственные наши способные ученики. Я каждому из них пожал руку. Что касается флага, они взрослые: сами принимают решение и отвечают за свои поступки. Я отвечаю только за учебу, поэтому я никого не наказывал и никому выговоров не выносил. То же касается и учителей: они ехали по приказу отдела образования Минского горисполкома, поэтому я не имею права выносить им выговоры», — рассказал директор гимназии № 29 Сергей Пшиков.