Сельчанка попыталась сжечь соседку из мести

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Жительница одной из деревень Речицкого района 1981 года рождения попыталась сжечь односельчанку 1961 года рождения вместе с ее домом.

Об этом рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков, передает ОНТ.

Злоумышленница ночью подперла дверь соседки, чтобы та не смогла покинуть здание, а затем подожгла дом. Хозяйку разбудил ее кот. Она попыталась выбраться на улицу, однако для этого ей пришлось выбить заблокированную дверь.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело.
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Тэги: поджог месть Город: Речица

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