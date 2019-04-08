Сельчанка попыталась сжечь соседку из мести
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Жительница одной из деревень Речицкого района 1981 года рождения попыталась сжечь односельчанку 1961 года рождения вместе с ее домом.
Об этом рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков, передает
Злоумышленница ночью подперла дверь соседки, чтобы та не смогла покинуть здание, а затем подожгла дом. Хозяйку разбудил ее кот. Она попыталась выбраться на улицу, однако для этого ей пришлось выбить заблокированную дверь.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело.