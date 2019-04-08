В Таиланде убили немецкую туристку

Прикрытое листьями тело Мириам Беетле обнаружили в лесу среди скал на острове Ко Сичанг.

Полиция по подозрению в убийстве задержала 24-летнего местного жителя Роннакорна Ромруена, сообщает mirror.co.uk .

Туристка несколько дней отдыхала в Патайе, после чего решила провести день на расположенном неподалеку острове Ко Сичанг. Там она встретила Ромруена, который предложил ей заняться сексом. Получив отказ, он начал ее преследовать, повалил на землю и изнасиловал. По версии следствия, преступник несколько раз ударил немку камнем по голове, чтобы заставить замолчать.

Предполагаемый убийца дал признательные показания после трехчасового допроса.