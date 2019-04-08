Нину Багинскую оштрафовали на 50 базовых величин

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Судья Алексей Кропачев наказал 72-летнюю активистку оппозиции штрафом в размере 50 базовых величин (1275 рублей).

Решение вынес суд Минского района. Несколькими часами ранее административные протоколы, составленные в отношении Багинской, суд вернул на доработку в УВД Минского района.

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Активистку обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица. Ее задержали утром 5 апреля в Куропатах, где она выражала свое несогласие с действиями рабочих Боровлянского лесхоза, которые по приказу властей снесли 70 деревянных крестов, установленных общественными активистами летом прошлого года. Все это время 72-летняя Багинская провела в ИВС.

Она сообщила, что обжаловать решение суда не собирается.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: штраф белорусская оппозиция Куропаты Персона: Алексей Кропачев Город: Минск

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