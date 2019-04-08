Экс-президента Румынии обвинили в преступлениях против человечности
Прокуроры обвинили Иона Илиеску в формировании группы в декабре 1989 года с целью получения власти и политической легитимности.
По словам прокуроров, пользуясь заявлениями и телевидением, группа участвовала в «широкой деятельности по обману и дезинформации» после того, как Чаушеску покинул столицу 22 декабря 1989 года, передает
Обвинение и поспешно организованная казнь Чаушеску и его жены Елены также были частью схемы, которую проводили «в симулированном уголовном процессе» 25 декабря 1989 года.
Илиеску занимал должность президента Румынии с 1990-го по 1996 годы и с 2000-го по 2004-й.