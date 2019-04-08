Экс-президента Румынии обвинили в преступлениях против человечности

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Прокуроры обвинили Иона Илиеску в формировании группы в декабре 1989 года с целью получения власти и политической легитимности.

По словам прокуроров, пользуясь заявлениями и телевидением, группа участвовала в «широкой деятельности по обману и дезинформации» после того, как Чаушеску покинул столицу 22 декабря 1989 года, передает Balkan Insight. Общий «психоз терроризма» привел к гибели 862 человек и ранению еще 2150 человек после свержения режима Чаушеску. В тот период войска использовали около 13 млн пуль.

Обвинение и поспешно организованная казнь Чаушеску и его жены Елены также были частью схемы, которую проводили «в симулированном уголовном процессе» 25 декабря 1989 года.

Илиеску занимал должность президента Румынии с 1990-го по 1996 годы и с 2000-го по 2004-й.
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Тэги: Румыния диктатура Персона: Ион Илиеску Николае Чаушеску

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