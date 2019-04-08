Макей назвал в ООН системную проблему глобальных отношений

Глава МИД Беларуси вытупил в рамках дискуссии высокого уровня Организации Объединенных Наций в Женеве по тематике глобальной безопасности.

«Системная проблема современного этапа глобальных отношений — неспособность международного сообщества сформулировать новые правила мирного взаимодействия. Старая система концентрированной власти и влияния небольшой группы наиболее сильных государств все больше деградирует, тогда как новая система все еще формируется под влиянием необратимого роста политической и экономической мощи региональных держав и их союзов», — указано в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Макей призвал международное сообщество к безотлагательному началу новых масштабных многосторонних переговоров по преодолению всего спектра разногласий и выстраиванию нового, более эффективного, справедливого и работоспособного мирового порядка. Он уточнил, что Минск готов стать площадкой для его проведения.