Ольгу Николайчик оштрафовали на 35 базовых величин

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В суде Первомайского района Минска оштрафовали активистку оппозиции на 35 базовых величин (892,5 рубля) за призыв в Facebook принять участие в молитве в урочище Куропаты в связи со сносом мемориальных крестов.

Об этом активистка сообщила в соцсети после освобождения. Она уточнила, что держала голодовку после задержания.

С 4 по 7 апреля при так или иначе связанных с Куропатами обстоятельствах задержали около 20 человек. 72-летнюю Нину Багинскую оштрафовали на 50 базовых величин, сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца арестовали на 15 суток.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: белорусская оппозиция Куропаты Персона: Ольга Николайчик

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