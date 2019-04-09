Уже сегодня воздух прогреется до +18°C

/ Общество
Просмотров: 343

Во вторник, девятого апреля, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела.

Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков (только в юго-восточных регионах пройдут кратковременные дожди).

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем +9..+15°C, по юго-востоку +16..+18°C.

В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха:

  • утром +3..+5°C;
  • днем +10..+12°C;
  • вечером +4..+6°C.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

В погоне за солнцем. Последние теплые выходные

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона

Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона