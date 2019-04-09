Уже сегодня воздух прогреется до +18°C
Во вторник, девятого апреля, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела.
Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков (только в юго-восточных регионах пройдут кратковременные дожди).
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем +9..+15°C, по юго-востоку +16..+18°C.
В столице вероятность осадков составляет всего 5-10%. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха:
- утром +3..+5°C;
- днем +10..+12°C;
- вечером +4..+6°C.