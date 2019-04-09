«Белнефтехим» продолжит повышать цены на топливо

Госконцерн «Белнефтехим» намерен придерживаться действующей стратегии повышения цен на автомобильное топливо, сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы».

Конференция, проходящая в Минске 8-10 апреля, организована британской группой компаний Confidence Capital.

«Концерн продолжает политику и стратегию по изменению цен, которая была ранее обозначена, мы не делаем резких движений. Несмотря на то что стоимость сырья с начала года выросла практически на 18%, изменение цены для потребителя составило в районе 4%. Мы эволюционно пытаемся подтягиваться за теми изменениями, которые происходят на рынке, не допуская резкого удара по потребителю», — подчеркнул Сизов.

По его словам, «Белнефтехим» ожидает сохранения в текущем году объемов переработки российской нефти на уровне 18 млн тонн. Зампредседателя концерна подчеркнул, что отечественные предприятия занимаются оптимизацией нефтепереработки «в плане получения наибольшей прибыли, увеличения выхода светлых нефтепродуктов».

Сизов также отметил, что концерн намерен максимально сократить сроки ввода новых установок на нефтеперерабатывающих заводах с учетом проведения налогового маневра в нефтяной сфере в России.

«Стратегический вопрос — ускорение модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Здесь задача, которая перед нами стоит, — максимально сократить сроки ввода и пуска установок глубокой переработки нефти — замедленного коксования на «Нафтане» и гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ», — сказал представитель концерна.

7 апреля «Белнефтехим» в седьмой раз с начала года повысил цены на автотопливо — вновь на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,50 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,61 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,82 рубля, ДТ — 1,61 рубля.