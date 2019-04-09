Французские лицеисты знакомятся с историей Холокоста, посещая Беларусь

Группа учащихся лицеев из Франции с 7 по 11 апреля посещает Беларусь для знакомства с историей Холокоста. Образовательная поездка, организованная французско-израильской организацией Yahad-In Unum совместно с посольством Франции в Беларуси, проходит впервые.

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8 апреля участники проекта посетили территорию бывшего Минского гетто, место старого еврейского кладбища и мемориал «Яма».

Во время общения с участниками проекта посол Франции Дидье Канесс назвал их визит «очень важным сигналом для Беларуси».

«Еврейское сообщество внесло значительный вклад как в экономику этих земель, так и в их культурное наследие. Беларусь — это та часть континентальной Европы, которая наиболее пострадала от Холокоста, здесь было наибольшее количество жертв — речь идет о более чем 800 тыс. евреев, которые были здесь убиты», — отметил дипломат.

9 и 10 апреля в рамках поездки запланировано посещение мемориала на месте концлагеря в Малом Трестенце, а также поездки в Смолевичи и Мир. Участники встретятся с выжившими узниками гетто.