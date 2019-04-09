Восемь предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора

Россельхознадзор ограничил поставки с трех и ввел режим усиленного контроля продукции пяти белорусских предприятий. Санкции вступают в силу 11 апреля.

Ограничение поставок касается филиала «Славгородский» предприятия «Бабушкина крынка» (повторное выявление натамицина в сыре), Гомельского белково-жирового завода(повторное выявление несоответствия массовой доли жира в кормовой мясо-костной муке) и 1-й Минской птицефабрики (повторное выявление сальмонелл в мясе птицы).

Режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции, вырабатываемой агрокомбинатом «Снов» (выявление офлоксацина в колбасных изделиях), Гродненским мясокомбинатом (бактерии рода Listeria monocytogenes в говядине), предприятиями «Пуховичимясопродукт» (энрофлоксацин в колбасных изделиях) и «Юнимит» (кокцидиостатики (динитрокарбанилид) в колбасных изделиях), а также солигорским филиалом Слуцкого сыродельного комбината (бактерии группы кишечной палочки в твороге).

«В случае продолжения выявления продукции, несоответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, Россельхознадзором будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию продукции вышеперечисленных предприятий», — отмечается в релизе.

Россельхознадзор «обеспокоен принявшими системный характер случаями поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации».

Ведомство обратилось в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой провести расследование «указанных случаев» и принять меры по недопущению поставок продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и нормам ЕАЭС и РФ.