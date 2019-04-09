Порошенко призвал Зеленского вновь пройти тест на наркотики

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В эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV Петр Порошенко призвал своего оппонента по второму туру президентских выборов Владимира Зеленского вновь пройти тест на алкоголь и наркотики.

Фото пресс-службы президента Украины

Действующий глава государства подчеркнул, что у него нет оснований говорить, что конкурент является наркоманов. Однако все же он предложил ему пройти повторный тест у представителей  специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Порошенко отметил, что сам готов это сделать: «Владимир Александрович, и вам настоятельно рекомендую. Не морочьте голову, не бойтесь, не прячьтесь. Таков крест публичного человека, ты должен быть открытым».

В штабе Зеленского ответили на предложение отказом, заявив, что их кандидат сдал анализы в соответствии с украинскими законами.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский

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