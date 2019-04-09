В минском офисе «Белсата» проходит обыск

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в настоящее время в минском офисе телеканала «Белсат» проходит обыск.

Как сообщается, утром сюда пришли милиционеры. Действия проходят согласно постановлению Следственного комитета. Пока не известно, в рамках какого дела проводится обыск.

«Белсат» не имеет аккредитации при белорусском МИД. Журналисты телеканала неоднократно штрафовались за работу в стране без аккредитации. Общая сумма штрафов, по информации «Белсата», достигла 87.078 долларов.