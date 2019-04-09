СК расследует дело из-за распространения на сайте «Белсата» измышлений клеветнического характера

Следственный комитет расследует дело по ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса (клевета), возбужденное прокуратурой Минска, о распространении на сайте телеканала «Белсат» «измышлений клеветнического характера», сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

«В ходе расследования получены сведения о местонахождении компьютерной техники, с помощью которой, предположительно, и были распространены в интернете заведомо ложные сведения. Кроме того, представители польского телеканала ранее допрашивались в рамках расследования данного уголовного дела», — отметил он.

Как сообщалось, в минском офисе польского телеканала с утра 9 апреля проходит обыск.

Журналист «Белсата» Алесь Залевский предполагает, что обыск может быть связан с материалом о коррупции в системе здравоохранения, который он делал летом прошлого года. Как сообщил Залевский БелаПАН, в текстовой версии материала «Силовики хватают медиков — более 50 задержанных» на сайте belsat.eu по технической ошибке была опубликована информация о задержании председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Андрея Шведа. Позже телеканал разместил опровержение и принес Шведу извинения. Однако глава Госкомитета судебных экспертиз обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.

В ноябре 2018 года СК в возбуждении дела отказал. «Он писал жалобы, и в январе Минская городская прокуратура возбудила дело, и все эти процессуальные действия заново начались», — сказал Залевский.

Сейчас обыск продолжается, в офисе находится сотрудник канала Николай Дебело.