Референдума о запрете строительства аккумуляторного завода не будет

Суд Ленинского района Бреста 9 апреля оставил без удовлетворения жалобу на отказ в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода под Брестом. Об этом сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

По его словам, на референдум предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории района.

Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы, ссылаясь на то, что этот вопрос не может быть вынесен на местный референдум: завод имеет значение для страны в целом, запрещение деятельности предприятия не входит в компетенцию местных органов власти.

В ответе райисполкома подчеркивалось, что строительство аккумуляторного завода «имеет важное и определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь, то есть государства в целом, а не отдельного района, и включено в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденную указом президента Республики Беларусь от 31 января 2017 года № 31».

В своей жалобе инициативная группа просила суд признать отказ в ее регистрации незаконным, необоснованным и требовала обязать Брестский райисполком зарегистрировать инициативную группу, а также предложенный на референдум вопрос. В жалобе отмечалось, что, поскольку жители других регионов к общественному обсуждению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) этого завода Брестским райисполкомом не привлекались и об этом не уведомлялись, референдум должен проводиться в Брестском районе.

26 марта состоялось предварительное судебное заседание. На нем были заслушаны представители инициативной группы, Брестского райисполкома и главного управления юстиции Брестского облисполкома. Чиновники заявляли, что строительство аккумуляторного завода урегулировано национальным законодательством, имеет значение для всей страны, поэтому запрещение производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей не входит в компетенцию местных властей и на местный референдум не может быть вынесен этот вопрос.

8 апреля суд провел заседание по жалобе, где были заслушаны обе стороны.

«Власти боятся мнения людей. Если бы этот местный референдум провели, завод был бы закрыт. Большинство жителей района против него», — заявил правозащитник. По его словам, инициативная группа намерена обжаловать данное решение суда».