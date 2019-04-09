В Минске установили первые смарт-контейнеры для сбора мусора

Компания МТС установила в Минске первые «умные» контейнеры для сбора мусора.

Специальные датчики отслеживают уровень заполнения отходами и через единую систему передают сигналы мусоровозам, что позволяет оптимизировать логистику вывоза мусора.

Смарт-контейнеры самостоятельно отслеживают, насколько они заполнены бытовыми отходами, например пластиком, стеклом или бумагой. Контейнер оснащен ультразвуковым датчиком-дальномером, измерителем угла наклона и термодатчиком. Оборудование работает как в мороз (до минус 40 градусов), так и в жару (до 75 градусов). Корпус датчиков защищен от воды и пыли по классу IP56. Приборы имеют низкое энергопотребление и могут использоваться в течение пяти лет без замены.

В Минске уже действуют две тестовые зоны с шестью смарт-контейнерами. Как только любой из них заполнен доверху, информация в режиме онлайн поступает в Центр обработки данных. И система формирует путевой лист для водителя. Это позволяет повысить контроль сбора мусора и улучшить логистику: забрать мусор именно там, где нужно, и тем самым сэкономить время и топливо.

Пилотный проект реализован совместно с предприятием «Спецкоммунавтотранс».