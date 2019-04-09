В Минск прибыла парламентская делегация Великобритании

Сотрудничество в сферах медицины, образования и науки обсуждено 9 апреля в Минске на встрече члена постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олега Руммо с членом комитета Палаты лордов парламента Великобритании по делам Европейского союза, подкомитета по внешним связям баронессой Элисон Мэри Сутти.

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По мнению Руммо, укрепление парламентских связей способствует активизации партнерства между странами по различным направлениям — от политики и экономики до гуманитарных проектов.

«Текущая встреча — это продолжение нашего плодотворного взаимодействия с коллегами», — цитирует его пресс-служба верхней палаты.

В свою очередь Элисон Мэри Сутти рассказала о своем посещении Белгосуниверситета и встрече с белорусскими студентами в рамках визита в Минск. В целом для двух стран важно обмениваться опытом в различных сферах, парламентское взаимодействие способствует этим процессам, подчеркнула она.