Из минского офиса «Белсата» силовики вынесли оргтехнику

Около 13 часов силовики в штатском начали выносить оргтехнику из офиса польского телеканала «Белсат» на улице Октябрьской в Минске, где сегодня утром начался обыск в рамках уголовного дела о клевете.

Техника в коробках погружена в микроавтобус.

Следственный комитет ранее сообщил, что расследует дело по ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса (клевета), возбужденное прокуратурой Минска, о распространении на сайте телеканала «Белсат» «измышлений клеветнического характера», сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

Журналист «Белсата» Алесь Залевский предполагает, что обыск может быть связан с материалом о коррупции в системе здравоохранения, который он делал летом прошлого года.