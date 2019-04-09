Координатор ООН в Беларуси объяснила, как противодействовать наркомании

Стратегии профилактики наркопотребления, основанные на научных доказательствах, в отношении работы с семьями, школами и сообществом, могут обеспечить сохранение здоровья и безопасности детей и молодежи, в особенности наиболее уязвимых групп населения. Об этом заявила постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий 9 апреля на семинаре «Стратегия профилактики употребления наркотиков: политика и практика».

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По информации пресс-службы ПРООН, она отметила важность вопросов профилактики употребления наркотиков для всех государств, включая Беларусь, в связи с тем, что большинство зарегистрированных в стране пациентов с наркоманией — молодые люди 20-40 лет, а число потребителей синтетических наркотиков среди молодежи в возрасте 15-29 лет возрастает.

По словам Казана-Вишневецкий, хотя основная цель профилактики наркомании заключается в том, чтобы помочь людям, в том числе молодежи, избежать или отсрочить начало употребления наркотиков, общая цель профилактики наркомании гораздо шире. «Она состоит в здоровом и безопасном развитии детей и молодежи для того, чтобы они могли реализовать свои таланты и потенциал и внести вклад в общество», — сказала координатор ООН в Беларуси.

«Ключевое значение имеет в данном контексте Повестка-2030 и принцип «никого не оставить в стороне», который предполагает внимательную работу с уязвимыми группами, включая людей, употребляющих наркотики, подростков и молодежь, через активное вовлечение их в сообщество и социально значимые процессы», — она, отметив, что эта работа вносит значимый вклад в достижение Целей устойчивого развития.

В трехдневном семинаре, который открылся 9 апреля, принимают участие специалисты, занимающиеся вопросами контроля за оборотом наркотиков, здравоохранения, образования, молодежи, социального развития и информационной политики.

Семинар проводится по инициативе Министерства внутренних дел при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), министерств образования и информации.

Цель мероприятия — расширение охвата и улучшение качества программ, политики и межведомственного взаимодействия в области профилактики употребления психоактивных веществ и девиантного поведения среди детей, подростков и молодежи в Беларуси с использованием международных стандартов по профилактике употребления наркотиков, разработанных УНП ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В 2013 году УНП ООН разработало международные стандарты по профилактике употребления наркотиков и с тех пор ведет диалог с политиками и руководителями в 60 странах, в том числе посредством проведения региональных или национальных семинаров по использованию этих стандартов для улучшения профилактики употребления психоактивных веществ на национальном уровне.

Разработанные стандарты определяют и описывают политику и мероприятия, которые оказались эффективными в предотвращении употребления наркотиков, токсикомании и других рискованных и девиантных форм поведения среди детей, молодежи и взрослых. Кроме того, в этих стандартах определены основные компоненты и особенности эффективной национальной системы профилактики наркомании, которая является важной составляющей эффективной и сбалансированной политики в отношении наркотиков на национальном уровне.

Международные стандарты неоднократно признавались государствами — членами ООН эффективным инструментом для улучшения политики и мер в области профилактики. В 2018 году на 61-й сессии Комиссии по наркотическим средствам было презентовано второе обновленное издание стандартов, выпущенное совместно УНП ООН и ВОЗ.