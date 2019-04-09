Представитель БАЖ высказал позицию по обыску в «Белсате»

Из Уголовного кодекса должны быть убраны все статьи о диффамации (клевета, оскорбление), заявил БелаПАН заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

После обыска

«Позиция БАЖ неизменна долгие годы: из Уголовного кодекса должны быть убраны все статьи за диффамацию, — сказал он. — Такие дела должны рассматриваться исключительно в рамках гражданско-правовых отношений. Не должно быть так, что один человек почувствовал себя оскорбленным, а на его защиту становится вся государственная машина, милиция, следователи, дознаватели».

Горецкий подчеркнул, что дела о клевете и оскорблении должны рассматриваться исключительно в пределах гражданско-правового процесса. Он отметил, что эту позицию помимо БАЖ поддерживают международные организации, в том числе ОБСЕ и ООН.