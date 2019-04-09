Эксперт: поставки белорусского топлива в РФ возможны, но пока российский рынок профицитен

Российский рынок нефтепродуктов профицитен, и поставки белорусского топлива в Россию возможны только тогда, когда это будет выгодно Беларуси. Такое мнение высказал руководитель отдела анализа и маркетинговых исследований компании Refinitiv Александр Шкурин.

Выступая в Минске на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы», организованной компанией Confidence Capital, он отметил, что дефицит бензина на российском рынке в последние годы наблюдался только один раз — в 2014 году после аварии на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе.

«Тогда случился резкий дефицит топлива, цены пошли вверх, и единственный бензин, который мог спасти российского потребителя, был белорусского происхождения. И тогда Беларусь сыграла значительную роль для нивелирования форс-мажора», — отметил Шкурин.

Сейчас, сообщил эксперт, мощности российских НПЗ рассчитаны на переработку 300 млн тонн нефти, и многие компании говорят, что эти мощности избыточные.

По словам Шкурина, даже если в результате налогового маневра закроются российские НПЗ с невысокой глубиной переработки, крупные заводы покроют потребности России в недостающих объемах нефтепродуктов.

«Постоянного недостатка бензина в России — с учетом отсутствия драйверов роста потребления — не ожидается. Поставки белорусского топлива в Россию возможны, но они будут зависеть от экономической целесообразности», — отметил Шкурин.

Он напомнил, что ранее российские власти рекомендовали Беларуси поставлять нефтепродукты в Россию, но такие поставки оказались незначительными.

«Очевидно, Беларусь будет поставлять нефтепродукты в Россию только в том случае, когда ей это будет выгодно», — заявил эксперт.

Согласно официальным сданным, в 2018 году Беларусь поставила в Россию 77,5 тыс. тонн нефтепродуктов. По сравнению с позапрошлым годом поставки белорусских нефтепродуктов в Россию сократились почти в три раза.