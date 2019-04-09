Лукашенко опять инспектирует коровники
9 апреля президент Беларуси инспектировал сельхозпредприятия Логойского района. В частности, глава государства посетил животноводческий комплекс сельскохозяйственного цеха «Гайна» и машинный двор сельскохозяйственного комплекса «Острошицы».
Президенту было доложено о выполнении основных показателей социально-экономического развития Минской области. Подробно обсуждалась тема посевной.
Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы в следующем году уровень обеспеченности минеральными удобрениями был не менее 110% к уровню 2019 года.
«Мы понимаем, кто за это должен отвечать. Первый вице-премьер и премьер сидят и считают деньги… Надо напрягаться и искать эти деньги, а руками разводить и говорить, что нельзя — тогда ничего и не будет», — сказал Лукашенко.
Он обратил внимание на необходимость по максимуму использовать органические удобрения помимо минеральных.
Лукашенко потребовал повысить уровень дисциплины в сельском хозяйстве и рассчитывать в большей степени на собственные силы, сообщает пресс-служба главы государства.