Лукашенко опять инспектирует коровники

9 апреля президент Беларуси инспектировал сельхозпредприятия Логойского района. В частности, глава государства посетил животноводческий комплекс сельскохозяйственного цеха «Гайна» и машинный двор сельскохозяйственного комплекса «Острошицы».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Президенту было доложено о выполнении основных показателей социально-экономического развития Минской области. Подробно обсуждалась тема посевной.

Александр Лукашенко поставил задачу, чтобы в следующем году уровень обеспеченности минеральными удобрениями был не менее 110% к уровню 2019 года.

«Мы понимаем, кто за это должен отвечать. Первый вице-премьер и премьер сидят и считают деньги… Надо напрягаться и искать эти деньги, а руками разводить и говорить, что нельзя — тогда ничего и не будет», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на необходимость по максимуму использовать органические удобрения помимо минеральных.

Лукашенко потребовал повысить уровень дисциплины в сельском хозяйстве и рассчитывать в большей степени на собственные силы, сообщает пресс-служба главы государства.