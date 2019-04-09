Лукашенко хочет «догрузить» крупные предприятия колхозами и совхозами

/ Экономика
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Президент Беларуси считает возможным передать крупным промышленным предприятия, имеющим на своем балансе хозяйства аграрного профиля, дополнительные хозяйства.

Об этом Александр Лукашенко заявил 9 апреля в ходе рабочей поездки в Логойский район.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Хочу посмотреть, как эти подшефные, говоря по старинке, хозяйства работают. Думаю, надо кого-то еще догрузить дополнительно колхозами, совхозами. Допустим, МТЗ или «Белоруснефть», — сказал официальный лидер.

Глава государства считает, что такие меры позволят быстрее вывести отстающие хозяйства на эффективную работу.

Лукашенко также поинтересовался, как в Логойском районе работают хозяйства, переданные частным компаниям. Он подчеркнул, что развитие такого взаимодействия с частными структурами возможно только в случае их эффективной и плодотворной работы на земле.
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Тэги: сельское хозяйство Персона: Александр Лукашенко

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