Верховный суд оставил без изменений приговор по делу Коржича
В апелляционной жалобе мать погибшего солдата Светлана Коржич просила более сурово наказать трех сержантов Евгения Барановского, Антона Вяжевича, Егора Скуратовича, увеличив срок наказания еще на 2-4 года.
Кроме того, Светлана Коржич требовала привлечь к ответственности бывшего начальника 72-го гвардейского объединенного центра в Печах Константина Чернецкого и врачей, которые лечили ее сына.
Сегодня Верховный суд рассматривал апелляционную жалобу по делу рядового Александра Коржича, которого нашли с майкой на голове и связанными шнурками ногами в подвале медицинской роты 3 октября 2017 года.
С приговором Минского областного суда не согласились ни обвиняемые с их защитниками, ни сама потерпевшая. Как рассказала в суде Светлана Коржич, она подала жалобу лишь после того, как узнала, что сержанты решили обжаловать приговор, сообщает
Верховный суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Светлана Коржич, комментируя решение суда, отметила, что «ничего другого не ожидала».
«За ними стоит армия, а за нами — весь белорусский народ, все матери, которые отправляют своих детей в армию, — сказала Коржич. — Мне не нужны деньги. Самое основное — я хочу навести порядок в белорусской армии, чтобы наши мамы спали спокойно».
Коржич подчеркнула, что с ней продолжают связываться матери солдат-срочников и рассказывать о новых случаях дедовщины и поборов. По ее словам, она и другие матери намерены добиваться встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой и лично Александром Лукашенко.
Коржич считает, что виновные в случившемся кадровые офицеры «ушли от ответственности», сообщает
Минский областной суд 5 ноября 2018 года признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. Прокурор Юрий Шерснев заверил, что версия мамы об убийстве сына исследовалась в суде, но не нашла своего подтверждения.
Фото Сергея Сацюка