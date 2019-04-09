Верховный суд оставил без изменений приговор по делу Коржича

В апелляционной жалобе мать погибшего солдата Светлана Коржич просила более сурово наказать трех сержантов Евгения Барановского, Антона Вяжевича, Егора Скуратовича, увеличив срок наказания еще на 2-4 года.

Кроме того, Светлана Коржич требовала привлечь к ответственности бывшего начальника 72-го гвардейского объединенного центра в Печах Константина Чернецкого и врачей, которые лечили ее сына.

Сегодня Верховный суд рассматривал апелляционную жалобу по делу рядового Александра Коржича, которого нашли с майкой на голове и связанными шнурками ногами в подвале медицинской роты 3 октября 2017 года.

С приговором Минского областного суда не согласились ни обвиняемые с их защитниками, ни сама потерпевшая. Как рассказала в суде Светлана Коржич, она подала жалобу лишь после того, как узнала, что сержанты решили обжаловать приговор, сообщает TUT.by .

Верховный суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Светлана Коржич, комментируя решение суда, отметила, что «ничего другого не ожидала».

«За ними стоит армия, а за нами — весь белорусский народ, все матери, которые отправляют своих детей в армию, — сказала Коржич. — Мне не нужны деньги. Самое основное — я хочу навести порядок в белорусской армии, чтобы наши мамы спали спокойно».

Коржич подчеркнула, что с ней продолжают связываться матери солдат-срочников и рассказывать о новых случаях дедовщины и поборов. По ее словам, она и другие матери намерены добиваться встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой и лично Александром Лукашенко.

Коржич считает, что виновные в случившемся кадровые офицеры «ушли от ответственности», сообщает БелаПАН .

Минский областной суд 5 ноября 2018 года признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. Прокурор Юрий Шерснев заверил, что версия мамы об убийстве сына исследовалась в суде, но не нашла своего подтверждения.

Фото Сергея Сацюка