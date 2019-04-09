Житель Молодечненского района опубликовал интимные фото девушки после расставания

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По данным областного УВД, 19-летний житель деревни Городок опубликовал откровенные фото в Instagram и «ВКонтакте» 18-летней молодечненки, которая решила с ним расстаться.

Фотографии парень опубликовал вместе с записями, будто девушка оказывает интимные услуги за денежное вознаграждение. Пароли к своим учетным записям та ранее дала ему сама.

Злоумышленнику грозит наказание до десяти лет лишения свободы. Свою вину он признал.
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Тэги: откровенные фото месть отношения Город: Молодечно

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